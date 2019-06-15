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У центрі Києва прогримів потужний вибух

Новини » Надзвичайні події    15.06.2019 - 23:53
У центрі Києва прогримів потужний вибух
Фото: на місці вибуху в Києві (скріншот відео)

За попередньою інформацією, вибухнув газ у одному з приміщень на перехресті Тургенівської та Бульварно-Кудрявської

У Києві на перехресті вулиць Тургенівська та Бульварно-Кудрявська в одному з будинків вночі в суботу, 15 червня, прогримів потужний вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

За попередньою інформацією, в одній з квартир будинку стався вибух газу.

На місце прибули кілька пожежних машин, поліція і швидка допомога, працюють рятувальники.

Очевидці повідомляють про сильний запах газу біля постраждалого будинку і про вибиті шибки в сусідніх будівлях.

Інформації про те, в якому саме приміщенні стався вибух і чи є жертви і постраждалі, поки немає.

 

Київ. Тургенівська. Дуже потужний взрыа, попередньо газ

Опубліковано dtp.kiev.ua Субота, 15 червня 2019 р.

Нагадаємо, на початку травня в Маріуполі в результаті вибуху побутового газу в житловому будинку постраждали дві людини. Через вибух була зруйнована повністю прибудова до будинку та пошкоджено перегородки кімнат.

 

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