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Поліція розслідує пожежу в суді в Запорізькій області

Новини » Надзвичайні події     17.11.2019 - 12:24
Поліція розслідує пожежу в суді в Запорізькій області
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежа сталася вночі 17 листопада

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в Кам’янсько-Дніпровському районному суді, яка сталася вночі 17 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.

За даними правоохоронців, близько 02:15 вони отримали повідомлення від місцевих мешканців про те, що в будівлі Кам’янсько-Дніпровського районного суду сталася пожежа. Пожежа була локалізована рятувальниками близько 4-ї години ранку. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу, тобто порушення вимог пожежної безпеки. Зараз поліція встановлює причини та обставини пожежі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному сталася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Гагаріна. Прибувши на місце події рятувальники евакуювали 17 мешканців будинку. На верхніх поверхах виявилися заблокованими 5 людей, їх було врятовано. Вогнем знищено кімнату в одній з квартир будинку.

Також РБК-Україна писало, що 17 жовтня у Києві сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці по вулиці Тичини. Загорання виникло на балконі однієї з квартир десятого поверху. З будинку було евакуйовано 17 дорослих та 4 дітей.

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