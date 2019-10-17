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У Києві сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці

Новини » Надзвичайні події    17.10.2019 - 22:47
У Києві сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці
Фото: пожежа на Тичини (соцмережі)

Наразі пожежу ліквідовано

У Києві ввечері 17 жовтня виникла пожежа в багатоповерхівці по вулиці Тичини, 16/2 (район Березняки). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС у Києві.

За попередніми даними, пожежа виникла на балконі однієї із квартир на 10-му поверсі з розповсюдженням вогню на балкони 11-13 поверхів 12-15 поверхового житлового будинку. Не гаючи часу, бійці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

Під час гасіння пожежі, з будинку по сходовій клітині евакуйовано 17 дорослих осіб та 4 дітей.

Внаслідок пожежі на 10-му поверсі вигорів балкон, дві кімнати та коридор квартири, на 11-му поверсі вигорів балкон одна кімната та коридор квартири, на 12-му поверсі вигорів балкон, на 13-му поверсі пошкоджено балкон.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовуються. Жертв та постраждалих немає.

Фото: місце пожежі (facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, у Дніпрі вранці 13 жовтня сталася пожежа в одній з будівель пансіонату для пристарілих, в результаті чого була здійснена евакуація пацієнтів.

РБК-Україна писало, що у ніч на 9 жовтня, по проспекту Мануйлівський Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро виникла пожежа у лікарні. Під час гасіння пожежі особовим складом підрозділів ДСНС, спільно з персоналом медичного закладу, переміщено 19 хворих з відділення гінекології в патологічне відділення лікарні"

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