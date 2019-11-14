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У Рівному через пожежу евакуювали жителів багатоповерхівки

Новини » Надзвичайні події     14.11.2019 - 18:31
У Рівному через пожежу евакуювали жителів багатоповерхівки
Фото: пожежа в багатоповерхівці в Рівному (Думская)

Пожежники врятували 5 мешканців будинку

У Рівному вдень 14 листопада сталася пожежа в п'ятиповерховому будинку на вулиці Гагаріна, рятувальники евакуювали 17 мешканців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, близько 13:13 рятувальники отримали інформацію про пожежу в багатоповерхівці на вулиці Гагаріна. Прибувши на місце події пожежники евакуювали 17 мешканців будинку. Також було врятовано 5 людей, які виявилися заблокованими на верхніх поверхах.

"О 13:50 пожежу вдалося локалізувати, а о 14:12 повністю ліквідувати. Загиблих та травмованих немає. Загалом врятовано 5 людей, ще 17 мешканців було евакуйовано. Вогнем знищено кімнату в однокімнатній квартирі", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному сталася пожежа в одному з ресторанів по вулиці Соборній. Вогнем було пошкоджено територію, площею майже 100 квадратних метрів. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що 17 жовтня у Києві сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці по вулиці Тичини. Загорання виникло на балконі однієї з квартир десятого поверху. Пізніше вогонь поширився на балкони 11-13 поверхів. Тоді з будинку по сходовій клітині було евакуйовано 17 дорослих осіб та 4 дітей.

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