У Києві послабили карантин: що дозволено

У разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень
У Києві стартував новий етап послаблення карантину. Тепер дозволена робота ресторанів, кінотеатрів і театрів.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко.
З сьогоднішнього дня почали працювати:
ресторани і кафе (без дитячих кімнат)
басейни (для індивідуальних тренувань)
кінотеатри, театри (з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними).
В Києві дозволили масові заходи кількістю до 10 осіб.
Також працюють ТРЦ і магазини більше 1 тис. кв. м., ринки, спа та басейни.
Крім того, як і раніше забороняються:
банкети (для компанії більше 10 людей),
дитячі кімнати всередині закладів,
дитячі заклади оздоровлення та відпочинку,
приготування їжі на відкритих кухнях і буфети самообслуговування.
Кличко заявив, що місто буде контролювати дотримання карантину. Втім, за його словами, в разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень.
Нагадаємо, за минулу добу зафіксували 99 нових випадків коронавірусу у Києві.
РБК-Україна писало, що в країні зафіксовано новий антирекорд - 940 випадків коронавірусу.
Раніше МОЗ опублікував показники готовності областей до послаблення карантину за новою методикою.
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Автор: Анастасия Рокитна