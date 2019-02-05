Оплату агітаторам на виборах будуть кваліфікувати як підкуп

Фото: Іван Варченко (facebook.com/mvs.gov.ua)

У МВС нагадали про кримінальну відповідальність за оплату роботи агітаторів і спостерігачів на виборах

Всі додаткові виплати членам виборчих комісій будуть розцінені як порушення українського законодавства. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Так, у відомстві нагадали про кримінальну відповідальність за оплату роботи агітаторів і спостерігачів на виборах - такі порушення виборчого законодавства поліція буде кваліфікувати як підкуп виборця.

"З метою превенції виборчих порушень учасників виборчого процесу наголошуємо, що законодавство не передбачає додаткову оплату членам комісій, поза державним бюджетом. Виборче законодавство, Закон "Про вибори президента України", не передбачає те, що кандидати мають право платити спостерігачам і агітаторам під час виборчої кампанії. Спробу здійснити такі платежі нами буде розцінено та кваліфікуватиметься за статтею 160 Кримінального кодексу України "Підкуп виборців", - заявив Варченко.

Варченко звернув увагу на те, що порушенням законодавства буде і складання трудових угод для агітаторів.

Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в країні намагаються створити систему масштабного підкупу виборців під час виборів президента, які відбудуться навесні 2019 року.