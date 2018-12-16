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Поліція розповіла подробиці смертельної ДТП під Львовом

Новини » Надзвичайні події    16.12.2018 - 10:31
Поліція розповіла подробиці смертельної ДТП під Львовом
Фото: ДТП під Льовом (lv.npu.gov.ua)

В ДТП потрапив автобус Дніпро - Згожелець (Польща), але пасажири не постраждали

Загиблі в смертельній аварії під Львовом пасажири і водій легкового автомобіля померли на місці події. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Повідомляється, що аварія сталася о 03:10 на автодорозі Львів - Краковець в селищі Івано-Франкове Яворівського району. За даними поліції, сталося зіткнення автобуса "Неоплан" міжнародного рейсу Дніпро - Згожелець (Польща) та легкового автомобіля "Вольво".

"Від отриманих травм водій і троє пасажирів легковика загинули на місці пригоди, ще двох пасажирів "Вольво", 20-річного жителя Рівненської області та 21-річного жителя Харківщини, з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що на момент ДТП в автобусі перебувало близько 70 пасажирів, з них, попередньо, ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють особи всіх учасників ДТП, з'ясовують обставини аварії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, вчора біля Києва на Одеській трасі фура DAF протаранила шість автомобілів. В результаті аварії постраждали три особи, серед них дитина.

До цього у Київській області в ніч на суботу, 15 грудня, сталася аварія, в результаті якої загинули дві людини.

 

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