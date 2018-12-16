Під Києвом фура протаранила 6 машин

У результаті ДТП постраждали три людини, зокрема дитина
Біля Києва на Одеській трасі біля населеного пункту Чабани у суботу, 15 грудня, фура DAF протаранила шість автомобілів, три людини, у тому числі дитина, госпіталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".
За інформацією видання, аварія сталася близько 18:20 у суботу.
У результаті зіткнення було пошкоджено Opel Vectra, Renault Sandero, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Tuareg, автобус "Богдан" і Mercedes ML350, які рухалися трасою з боку Києва.
За словами очевидця, водія Opel, машини стояли на світлофорі та чекали на зелене світло, щоб повернути ліворуч у Чабани.
"У якийсь момент він побачив у дзеркалі, що фура DAF з крайньої смуги їде по діагоналі. І за кілька секунд стався удар. Вантажівка по дотичній зачепила Vectra, після чого врізалася у відбійник і почала зносити машини на своєму шляху", - йдеться в повідомленні.
Водій маршрутки розповів, що їхав без пасажирів, після удару автобус розвернуло на 90 градусів і в момент зіткнення він зачепив Mercedes.
Зі слів поліцейських, у результаті аварії були госпіталізовані водій фури, жінка і маленька дівчинка з Tuareg.
Фото: ДТП під Києвом
Через аварію в бік Глевахи утворилася велика пробка, оскільки ДТП зайняло дві смуги.
Нагадаємо, у Київській області в ніч на суботу, 15 грудня, сталася аварія, в результаті якої загинули двоє людей.