Полиция рассказала детали смертельного ДТП под Львовом

Фото: ДТП под Льовом (lv.npu.gov.ua)

В ДТП попал автобус Днепр - Згожелец (Польша), но пассажиры не пострадали

Погибшие в смертельной аварии под Львовом пассажиры и водитель легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Сообщается, что авария произошла в 03:10 на автодороге Львов - Краковец в поселке Ивано-Франково Яворивского района. По данным полиции, произошло столкновение автобуса "Неоплан" международного рейса Днепр - Згожелец (Польша) и легкового автомобиля "Вольво".

"От полученных травм водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте происшествия, еще двух пассажиров "Вольво", 20-летнего жителя Ровенской области и 21-летнего жителя Харьковщины, с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что на момент ДТП в автобусе находилось около 70 пассажиров, из них, предварительно, никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личности всех участников ДТП, выясняют обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, вчера возле Киева на Одесской трассе фура DAF протаранила шесть автомобилей. В результате аварии пострадали три человека, среди них ребенок.

До этого в Киевской области в ночь на субботу, 15 декабря, произошла авария, в результате которой погибли два человека.