ua en ru
Пт, 17 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Полиция проводит более 200 обысков из-за дел о побеге уклонистов за границу

Пятница 17 января 2025 10:39
UA EN RU
Полиция проводит более 200 обысков из-за дел о побеге уклонистов за границу Фото: полиция проводит более 200 обысков из-за дел о побеге уклонистов за границу (t.me/UA_National_Police)
Автор: Сергей Пышкин

Национальная полиция проводит более 200 обысков в рамках дел по незаконному пересечению границы уклонистами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции.

Правонарушения совершаются путем осуществления:

  • мошенничества;
  • подделки документов;
  • несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров;
  • подкупа должностных лиц.

Фото: полиция проводит более 200 обысков из-за дел о побеге уклонистов за границу (t.me/UA_National_Police)

Отмечается, что обыски проводят в 19 областях Украины у лиц, причастных к незаконным сделкам.

Подробности обещают раскрыть после завершения следственных действий.

Военное положение

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации (РФ) в Украине введено военное положение, которое применяется в случаях, когда страна сталкивается с угрозой нападения или прямой вооруженной агрессией. Подробнее о том, какие ограничения действуют во время него - в материале РБК-Украина.

В частности 15 января Верховная Рада вновь поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
NEWS
РФ выпустила по Украине два "Искандера" и полсотни дронов: один залетел в Румынию
РФ выпустила по Украине два "Искандера" и полсотни дронов: один залетел в Румынию
DAILY
Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ