Поліція перевіряє "Буковель" на порушення карантину

"Були повідомлення від громадян про масові порушення карантину. Поліція знаходиться там і перевіряє цю інформацію. Поліція діє в межах чинного законодавства", - сказала прес-офіцер поліції.

Водночас місцеве видання "Галицький кореспондент" розповіло, що правоохоронці сьогодні не пускали людей на один з підйомників в "Буковелі".

За даними видання, відпочивальники спробували прорватися на підйомник, але поліція все ж заблокувала його роботу. Поліція в коментарі РБК-Україна не підтвердила цю інформацію.

Видання також опублікувало відео, на якому видно, як деякі відпочивальники намагаються прибрати огородження, яке перекривало дорогу до підйомника. На відеороликах також можна побачити поліцію.