Карантин в Україні: Шмигаль пояснив чому не закрили "Буковель"
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні заклади на території курорту "Буковель" працюють відповідно до карантинних обмежень червоної "зони". Зараз там більшість підприємців не працюють.
За словами голови уряду, на території курорту багато юридичних осіб і підприємців самі вийшли ще до запровадження червоної "зони" з ініціативою закрити частину ресторанів, кафе, готелів.
"Вони були закриті і на сьогоднішній день більшість підприємців на цьому курорті не працюють. Тобто це не одна юридична особа, з якою можна вести перемовини і вимагати закриття та обмеження їх роботи", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, Денис Шмигаль також заявляв, що червону "зону" адаптивного карантину в Україні знову можуть розширити. На сьогодні ситуація з коронавірусом погіршується відразу в декількох областях.
Також голова уряду заявив, що в Україні почалася третя хвиля пандемії COVID.
Крім того, він розповів, що українська вакцина з'явиться до кінця 2021 або на початку 2022 року. Однак на сьогодні вже є конкурентний ринок вакцин, яким потрібно користуватися.