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Підприємці на Прикарпатті заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт

Новость на русском → Івано-Франківська область, Четвер 11 березня 2021 13:05
Підприємці на Прикарпатті заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт Фото: акція прикарпатських підприємців (galka.if.ua)
Автор: Андрій Василюк

11 березня підприємці з Івано-Франківської області заблокували дорогу на курорт “Буковель” з вимогою його закриття. Як розповіли організатори, акція є "попереджувальною".

Про це повідомляє місцеве видання "Галка".

Акція розпочалася близько 10:00, її учасники рухаються по пішохідному переході на в’їзд до "Буковелю".

Як зазначила представниця "SaveФОП - Прикарпаття" Людмила Климчук, в акції беруть участь представники середнього бізнесу з Івано-Франківська, Калуша, Долини та Коломиї.

Підприємці виступають з такими питаннями та вимогами:

1. Чому після закриття малого бізнесу на карантин ситуація не покращилась, а погіршилась?

2. Чому на запитання скільки буде тривати карантин, ніхто не може дати відповіді?

3. Чому працювати заборонили, а податки і оренду не скасували, ціни на комунальні послуги підвищили, короновірус розповсюджується, а лікування платне?

4. Згідно висновків Міністерства охорони здоров’я, новий спалах коронавірусної хвороби в Івано-Франківській області почався з гірськолижного курорту “Буковель”. Про це на форумі “Україна 30. Інфраструктура” сказав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Звідси випливає логічний висновок - якщо джерелом розповсюдження вірусу є курорт “Буковель”, то потрібно терміново його закрити, щоб перервати ланцюг розповсюдження вірусу.

5. Підприємці вимагають рівні умови ведення бізнесу:

  • Запровадити жорсткі обмеження для всіх, без виключення, на чітко визначений термін;
  • дозволити діяльність мікробізнесу та забезпечити контроль за дотриманням карантинних норм.

Нагадаємо, Івано-Франківська область перебуває в "червоній" зоні карантину. При цьому курорт "Буковель" продовжує працювати, хоча і з деякими обмеженнями.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, чому не закрили "Буковель".

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