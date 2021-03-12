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Полиция проверяет "Буковель" на нарушение карантина

Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция проводит проверку горнолыжного курорта "Буковель" в Ивано-Франковской области. Правоохранители получили заявления от граждан о массовых нарушениях карантина на курорте.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе полиции Прикарпатья.

"Были сообщения от граждан о массовых нарушениях карантина. Полиция находится там и проверяет эту информацию. Полиция действует в рамках действующего законодательства", - сказала пресс-офицер полиции.

В то же время местное издание "Галицкий корреспондент" рассказало, что правоохранители сегодня не пускали людей на один из подъемников в Буковеле.

По данным издания, отдыхающие попытались прорваться на подъемник, но полиция все же заблокировала его работу. Полиция в комментарии РБК-Украина не подтвердила эту информацию.

Издание также опубликовало видео, на котором видно, как некоторые отдыхающие пытаются убрать ограждение, перекрывавшее дорогу к подъемнику. На видеороликах также можно увидеть полицию.

Напомним, Ивано-Франковская область находится в "красной" зоне карантина. В регионе запрещена работа кафе, ресторанов и общественного транспорта, однако горнолыжный курорт продолжает работать.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, что курорт "Буковель" не закрыли, ибо заведения на его территории работают в соответствии с карантинными ограничениями красной "зоны".

Как писало РБК-Украина, из-за карантина работа курорта "Буковель" была ограничена. На территории курорта отменили массовые мероприятия, концерты и развлекательную программу.

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Новости Украины полицияИвано-Франковская областьпроверкабуковельКарантин
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