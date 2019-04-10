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Будівлю Київради евакуювали через повідомлення про мінування

Новини » Надзвичайні події    10.04.2019 - 17:01
Будівлю Київради евакуювали через повідомлення про мінування
Фото: КМДА (РБК-Україна)

На місці працює ДСНС

Правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування адмінбудівлі у центрі Києві. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Працівники КМДА, підтвердили РБК-Україна , що їх евакоювали, чернз повідомлення про замінування.

"Близько 15:00 до київських правоохоронців надійшло повідомлення, що замінована будівля, яка розташована на вулиці Хрещатик. За викликом відразу виїхали фахівці профільних служб з метою перевірки об'єкта та прилеглої до нього території", - повідомляють у прес-службі поліції.

РБК-Україна писало, що у Харкові під час сесії міської ради 27 лютого невідомі повідомили про замінування будівлі мерії. Пізніше правоохоронці не підтвердили інформацію про мінування.

Нагадаємо, 22 лютого поліцейські перевіряли повідомлення про замінування на Головному залізничному вокзалі Львова.

Крім того, у Києві 18 лютого закрили кілька станції столичного метрополітену, "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" через повідомлення про замінування. 

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