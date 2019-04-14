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В центрі Києва замінували ще 6 будівель

Новини » Надзвичайні події    14.04.2019 - 16:28
В центрі Києва замінували ще 6 будівель
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Поліція перевіряє будівлі на вулицях Хрещатик, Ірининська, Михайлівська та Басейна

Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування шести будівель на вулицях Хрещатик, Ірининська, Михайлівська та Басейна в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як повідомляється, поліція отримала 5 анонімних повідомлень про мінування чотирьох готелів на вулицях Хрещатик, Ірининська і Михайлівська , а також міжнародний центр сучасного мистецтва та торговий центр на вулиці Басейній.

Наразі на місцях працюють спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники та слідчо-оперативні групи територіальних управлінь поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Києва отримала анонімне повідомлення про мінування ТРЦ "Глобус" на Майдані Незалежності. Всі відвідувачі ТРЦ були евакуйовані. Правоохоронці здійснюють пошук вибухонебезпечних предметів.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві 11 квітня "замінували" апеляційний судСуд тимчасово припинив свою роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.

Також повідомлялось, що 10 квітня сталося "замінування" Київської міської державної адміністрації (КМДА). Пізніше правоохоронці не підтвердили інформацію про мінування.

Крім того, в Національну поліцію столиці повідомляли про мінування Бронетанкового заводу, конструкторського бюро "Артилерійське озброєння", Вищої ради правосуддя і заводу "Маяк". Інформація про мінування також не підтвердилася.

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