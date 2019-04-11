У Києві "замінували" апеляційний суд

Фото: апеляційний суд (facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal)

Суд тимчасово припинив свою роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій

11 квітня близько 17 години надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби суду у Facebook.

Як йдеться у повідомленні, суд тимчасово припинив свою роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.

"Зараз проведена евакуація працівників й відвідувачів Київського апеляційного суду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 квітня зазамінування Київської міської державної адміністрації (КМДА). Пізніше правоохоронці не підтвердили інформацію про мінування.

Крім того, в Національну поліцію столиці повідомляли про мінування Бронетанкового заводу, конструкторського бюро "Артилерійське озброєння", Вищої ради правосуддя і заводу "Маяк". Інформація про замінування так і не підтвердилася.

Також у Харкові під час засідання міської ради 27 лютого невідомі повідомили про замінування будівлі мерії.

Крім того, у Києві 18 лютого закрили кілька станції столичного метрополітену, "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" через повідомлення про замінування.