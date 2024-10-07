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Полиция провела обыски у одной из крупнейших дорожных компаний Украины

Фото: у компании "Автомагистраль-Юг" прошли обыски (facebook.com/automagistral)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Нацполиция провела обыски в строительной компании. Ее подозревают в нанесении убытков бюджету в размере более миллиарда гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию в Telegram.

Правоохранители не раскрывают, у кого именно проводили обыски, но, по данным источников РБК-Украина, речь о компании "Автомагистраль-Юг".

"Компанию подозревают в нарушении тендерных процедур и самовольном установлении цен на стоимость работ в разных областях Украины", - отмечают в Нацполиции. 

По версии правоохранителей, должностные лица компании путем искусственной "наценки" в цепочке поставок товаров неправомерно увеличили стоимость товаров, внесли недостоверные ведомости в актив выполненных работ, чем нанесли большие убытки госбюджету - более 1 млрд гривен. 

В полиции уточняют, что обыски по месту работы и проживания должностных лиц компании провели в связи с информацией, что документы, которые свидетельствуют о преступной деятельности, могут уничтожить. 

При этом правоохранители добавляют, что деятельность предприятия не заблокирована. 

 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 7 октября, утром компания "Автомагистраль-Юг" уже писала об обысках в своих соцсетях.

Представители компании утверждали, что такие действия являются "классическим рейдерством", из-за чего "работа предприятия была парализована".

К слову, несколько недель назад СБУ приходила с обысками в Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП в Киеве.

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