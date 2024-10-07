Поліція провела обшуки в однієї з найбільших дорожніх компаній України

Правоохоронці не розкривають, у кого саме проводили обшуки, але, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про компанію "Автомагістраль-Південь".

"Компанію підозрюють у порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін на вартість робіт у різних областях України", - зазначають у Нацполіції.

За версією правоохоронців, посадові особи компанії шляхом штучної "націнки" у ланцюжку постачання товарів неправомірно збільшили вартість товарів, внесли недостовірні відомості до активу виконаних робіт, чим завдали великих збитків держбюджету - понад 1 млрд гривень.

У поліції уточнюють, що обшуки за місцем роботи та проживання посадових осіб компанії провели через інформацію, що документи, які свідчать про злочинну діяльність, можуть знищити.

При цьому правоохоронці додають, що діяльність підприємства не заблоковано.