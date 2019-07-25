У Дніпрі визнали недійсними результати голосування на одній з дільниць

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Таке рішення було прийнято через скарги довіреної особи кандидата в нардеп Загіда Краснова

У Дніпрі окружна комісія №25 визнала недійсними результати голосування на виборах в Раду на виборчій дільниці №121366. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Громадянської мережі "Опора".

Як повідомляється, результати визнали недійсними через скарги довіреної особи кандидата у народні депутати Загіда Краснова.

"Так, 21 липня, під час голосування на дільниці №121366, розташованої в Дніпровської міської клінічної лікарні №21, члени комісії вносили зміни до списку виборців у день голосування без рішення суду (63 особи). Також, у графі "Примітки" не зазначалося, що виборець отримав лише один бюлетень - в загальнодержавному окрузі. У скарзі також зазначалося, що член комісії, який видав виборчий бюлетень, не робив позначку "голосував за місцем перебування", не вказав своє прізвище і не розписався", - йдеться в повідомленні.

Комісія розглянула скаргу і прийняла рішення про перерахунок бюлетенів ДВК №121366, після чого визнала голосування на виборчій дільниці недійсним.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська повідомила, що результати виборів у Верховну раду можуть повторно перерахувати по п'яти округах. Йдеться про округах в Закарпатській, Черкаській, Луганській, Донецькій та Львівській областях.

Крім того, 23 липня Центральна виборча комісія почала приймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками про результати виборів у Раду.