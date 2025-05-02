ua en ru
Пт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

На улицах Украины снова появятся конные патрули: зачем это нужно

Пятница 02 мая 2025 14:26
UA EN RU
На улицах Украины снова появятся конные патрули: зачем это нужно Конная полиция открыла новый сезон работы (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Патрульная полиция Украины открыла "летний" сезон. Речь идет о возвращении на улицы городов конных, а также велосипедных и мотопатрулей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

Где можно встретить патрульных-"всадников"

"Сезон официально открыт: вело-, мото- и конные патрули возвращаются", - рассказали украинцам в Патрульной полиции Украины.

Отмечается, что встретить патрульных на велосипедах, мотоциклах и лошадях отныне можно:

  • в парках;
  • на набережных;
  • в скверах;
  • в зонах отдыха;
  • на центральных улицах городов.

На улицах Украины снова появятся конные патрули: зачем это нужноВелопатруль возвращается к работе (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Чем полезны и как помогут такие патрули

Правоохранители объяснили, что там, где не проедет служебное авто, оперативно прибудет:

  • или велопатруль;
  • или конный патруль.

"Чтобы спасти, помочь или прекратить правонарушения", - отметили в полиции.

На улицах Украины снова появятся конные патрули: зачем это нужноКонный патруль - уже в строю (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Тем временем мотопатрульные могут первыми реагировать на ДТП с пострадавшими. Благодаря мобильности они, минуя пробки, могут:

  • быстро добраться до места происшествия;
  • оказать домедицинскую помощь.

"Ваша защита и обеспечение правопорядка - наш приоритет. До встречи на улицах", - подытожили в Патрульной полиции.

На улицах Украины снова появятся конные патрули: зачем это нужноПатрульные на мотоциклах (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о переходе на новые светофоры с 1 мая - почему цвет разрешительного сигнала светофоров меняется, что об этом говорят в полиции, планируют ли в Украине избавиться от всех старых светофоров, а также каким на самом деле является "новый зеленый свет".

Читайте также, в связи с чем водителям могут разрешить оплачивать штраф "на месте" через QR-код.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полиция Патрульная служба Велосипед
NEWS
СБУ раскрыла детали о женщине, которую завербовала РФ для убийства Стерненко
СБУ раскрыла детали о женщине, которую завербовала РФ для убийства Стерненко
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления