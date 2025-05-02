На улицах Украины снова появятся конные патрули: зачем это нужно

Патрульная полиция Украины открыла "летний" сезон. Речь идет о возвращении на улицы городов конных, а также велосипедных и мотопатрулей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

Где можно встретить патрульных-"всадников" "Сезон официально открыт: вело-, мото- и конные патрули возвращаются", - рассказали украинцам в Патрульной полиции Украины. Отмечается, что встретить патрульных на велосипедах, мотоциклах и лошадях отныне можно: в парках;

на набережных;

в скверах;

в зонах отдыха;

на центральных улицах городов. Велопатруль возвращается к работе (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua) Чем полезны и как помогут такие патрули Правоохранители объяснили, что там, где не проедет служебное авто, оперативно прибудет: или велопатруль;

или конный патруль. "Чтобы спасти, помочь или прекратить правонарушения", - отметили в полиции. Конный патруль - уже в строю (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua) Тем временем мотопатрульные могут первыми реагировать на ДТП с пострадавшими. Благодаря мобильности они, минуя пробки, могут: быстро добраться до места происшествия;

оказать домедицинскую помощь. "Ваша защита и обеспечение правопорядка - наш приоритет. До встречи на улицах", - подытожили в Патрульной полиции. Патрульные на мотоциклах (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)