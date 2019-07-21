Поліція отримала майже 400 повідомлень, пов'язаних з виборами

Національна поліція вже отримала майже 400 заяв та повідомлень щодо виборчого процесу в день позачергових виборів до Верховної ради, 21 липня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Нацполіції у Facebook.

Як повідомляється, від початку голосування правоохоронці отримали 382 заяви та повідомлення, що пов'язані з виборчим процесом в Україні.

Нагадаємо, що спостерігачі фіксують порушення виборчого законодавства під час проведення позачергових парламентських виборів. Зокрема, у Хмельницькій області виборча комісія видала бюлетень для голосування без пред'явлення документу, що посвідчує особу, а в Житомирській області до однієї кабінки для голосування увійшли відразу два виборці. Також спостерігачі фіксують елементи прихованої агітації на виборчих дільницях.

РБК-Україна писало, що за даними Комітету виборців України, найбільш поширеними порушенням на позачергових виборах народних депутатів є незаконна агітація від імені політичних партій "Слуга Народу", "Опозиційна платформа за Життя" та "Опозиційний блок". Також фіксуються проблеми у роботі деяких виборчих комісій.

Додамо, в одномандатному виборчому окрузі №67 на дільницю №180302 в с. Городище (Житомирська область) бюлетені для голосування привезли зранку в день виборів з сусіднього села. Це також є порушенням виборчого законодавства.