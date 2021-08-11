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Поліція показала відео затримання банди, яка грабувала вантажні вагони з вугіллям

Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція опублікувала відео затримання банди, яка грабувала вантажні вагони на Придніпровській залізниці в Запорізькій області. Щодня злочинці викрадали до 30 тонн вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

На кадрах показано, як бандити грабували вагони з вугіллям. В їх діях простежується чітка взаємодія і злагодженість. Злочинці забиралися на вагони і набирали в мішки вугілля. Потім скидали їх на узбіччя і завантажували у Вантажівки.

По всій видимості, операція по затриманню стала несподіванкою для членів банди. На опублікованих поліцією фотографіях на деяких із злочинців з одягу тільки спідня білизна.

Фото: затримання банди, що грабувала вантажні вагони з вугіллям (npu.gov.ua)

Нагадавши, правоохоронці в Запорізькій області затримали організовану банду, яка протягом року крала вугілля з вантажних вагонів. До складу угруповання входили поліцейські і співробітники "Укрзалізниці". Щодня злочинці викрадали від 5 до 30 тонн вугілля.

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