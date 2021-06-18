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УЗ, поліція і вугілля на мільйони: силовики накрили банду, яка грабувала вагони

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Запорізька область, П'ятниця 18 червня 2021 12:45
УЗ, поліція і вугілля на мільйони: силовики накрили банду, яка грабувала вагони Фото: вагони з вугіллям грабували в Запорізькій області (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: РБК-Україна

У Запорізькій області викрили організовану банду, яка протягом року розкрадала вугілля з вантажних вагонів. Учасниками банди були поліцейські та співробітники "Укрзалізниці".

Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що до банди з чіткою структурою та ієрархією в входили понад 30 осіб, зокрема, з числа правоохоронців і працівників залізниці.

"Щоб пограбувати поїзд, його зупиняли в певному місці члени банди, які працювали у воєнізованій охороні залізниці. Потім інші учасники організації перевантажували вугілля у вантажівки", - йдеться в повідомленні.

Банда мала у своєму розпорядженні десятки вантажівок, якими вони караваном вивозили вугілля. За один раз група могла вкрасти близько 100 тонн, такі "операції" займали від 30 хвилин до години. За попередніми підрахунками, на крадіжках вугілля заробили мільйонні прибутки.

В результаті Державне бюро розслідування оголосило підозру семи особам: організатору, двом інспекторам поліції в Запорізькій області, начальнику стрілецької команди УЗ і ще трьом цивільним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України попередила витік новітніх розробок оборонно-промислового комплексу, які намагалися продати за 2 млн доларів.

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Укрзалізниця уголь Банда
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