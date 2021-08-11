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Полиция показала видео задержания банды, которая грабила грузовые вагоны с углем

Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция опубликовала видео задержания банды, которая грабила грузовые вагоны на Приднепровской железной дороге в Запорожской области. Ежедневно преступники похищали до 30 тонн угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

На кадрах показано, как бандиты грабили вагоны с углем. В их действиях прослеживается четкое взаимодействие и слаженность. Преступники забирались на вагоны и набирали в мешки уголь. Затем сбрасывали их на обочину и загружали в грузовики.

По всей видимости, операция по задержанию стала неожиданностью для членов банды. На опубликованных полицией фотографиях на некоторых из преступников из одежды только нижнее белье.

Фото: задержание банды, грабившей грузовые вагоны с углем (npu.gov.ua)

Напомним, правоохранители в Запорожской области задержали организованную банду, которая в течение года воровала уголь из грузовых вагонов. В состав группировки входили полицейские и сотрудники "Укрзализныци". Ежедневно преступники похищали от 5 до 30 тонн угля.

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УкрзализныцяМинистерство внутренних дел Украины