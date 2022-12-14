Атака Киева и области дронами-камикадзе: у Зеленского рассказали новые детали
Фото: появились новые детали атаки Киева и области дронами 14 декабря (GettyImages)
Из-за утренней атаки Киева и области "шахедами" в столице повреждены 2 админздания и частный дом в Вишневом. Тревога продолжается.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"В результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, в селе Вишневое - частный дом", - рассказал он.
По словам Тимошенко, опасность еще не миновала.
"Оставайтесь в укрытиях!" - посоветовал он.
Как сообщалось, российские оккупанты атаковали Киев и область рано утром 14 декабря иранскими дронами Shahed, и украинские военные сбили 10 таких беспилотников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.