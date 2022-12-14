Атака Киева и области дронами-камикадзе: у Зеленского рассказали новые детали

Из-за утренней атаки Киева и области "шахедами" в столице повреждены 2 админздания и частный дом в Вишневом. Тревога продолжается.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"В результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, в селе Вишневое - частный дом", - рассказал он.

По словам Тимошенко, опасность еще не миновала.

"Оставайтесь в укрытиях!" - посоветовал он.