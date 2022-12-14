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Атака Киева и области дронами-камикадзе: у Зеленского рассказали новые детали

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Киев, Среда 14 декабря 2022 08:23
Атака Киева и области дронами-камикадзе: у Зеленского рассказали новые детали Фото: появились новые детали атаки Киева и области дронами 14 декабря (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за утренней атаки Киева и области "шахедами" в столице повреждены 2 админздания и частный дом в Вишневом. Тревога продолжается.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, в селе Вишневое - частный дом", - рассказал он.

По словам Тимошенко, опасность еще не миновала.

"Оставайтесь в укрытиях!" - посоветовал он.

Как сообщалось, российские оккупанты атаковали Киев и область рано утром 14 декабря иранскими дронами Shahed, и украинские военные сбили 10 таких беспилотников.

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