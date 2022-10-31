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Полиция показала обломки ракеты, сбитой сегодня над Киевской областью (видео)

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Украина, Понедельник 31 октября 2022 23:15
Полиция показала обломки ракеты, сбитой сегодня над Киевской областью (видео) Фото: Полиция показала обломки ракеты, сбитой сегодня над Киевской областью (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 31 октября, над Киевской областью удалось сбить вражескую ракету. Ее обломки обнаружили между двумя населенными пунктами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы ГУНП в Киевской области Андрея Небитова.

"Обломки этой ракеты полицейские Киевской области обнаружили сегодня между двумя населенными пунктами одного из районов области", - говорится в сообщении.

Полицейские сообщают, что смертельное оружие кафиров удалось сбить благодаря силам противовоздушной обороны.

"Это только одна из десятка уничтоженных в этот день ракет врага", - добавили в полиции.

Напомним, что в результате утренних массированных ударов по Украине пострадали. Предварительно известно о 13 человек, получивших ранения.

Сегодня Украина сегодня подверглась массированной ракетной атаке со стороны России. Оккупанты повредили 18 объектов в 10 областях, большинство из них энергетические.

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