Полиция показала обломки ракеты, сбитой сегодня над Киевской областью (видео)

В понедельник, 31 октября, над Киевской областью удалось сбить вражескую ракету. Ее обломки обнаружили между двумя населенными пунктами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы ГУНП в Киевской области Андрея Небитова.

"Обломки этой ракеты полицейские Киевской области обнаружили сегодня между двумя населенными пунктами одного из районов области", - говорится в сообщении.

Полицейские сообщают, что смертельное оружие кафиров удалось сбить благодаря силам противовоздушной обороны.

"Это только одна из десятка уничтоженных в этот день ракет врага", - добавили в полиции.