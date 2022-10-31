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Поліція показала уламки ракети, яку сьогодні збили над Київською областю (відео)

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Україна, Понеділок 31 жовтня 2022 23:15
Поліція показала уламки ракети, яку сьогодні збили над Київською областю (відео) Фото: Поліція показала уламки ракети, яку сьогодні збили над Київською областю (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 31 жовтня, над Київською областю вдалося збити ворожу ракету. Її уламки знайшли між двома населеними пунктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова.

"Уламки цієї ракети поліцейські Київської області виявили сьогодні між двома населеними пунктами одного із районів області", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські повідомляють, що смертельну зброю окупантів вдалось збити завдяки силам протиповітряної оборони.

"Це лише одна із десятка знищених цього дня ракет ворога", - додали у поліції.

Нагадаємо, що внаслідок ранкових масованих ударів по Україні є постраждалі. Попередньо відомо про 13 осіб, які отримали поранення.

Сьогодні Україна сьогодні зазнала масованої ракетної атаки з боку Росії. Окупанти пошкодили 18 об’єктів у 10 областях, більшість з них енергетичні.

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