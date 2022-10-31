Поліція показала уламки ракети, яку сьогодні збили над Київською областю (відео)
У понеділок, 31 жовтня, над Київською областю вдалося збити ворожу ракету. Її уламки знайшли між двома населеними пунктами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова.
"Уламки цієї ракети поліцейські Київської області виявили сьогодні між двома населеними пунктами одного із районів області", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські повідомляють, що смертельну зброю окупантів вдалось збити завдяки силам протиповітряної оборони.
"Це лише одна із десятка знищених цього дня ракет ворога", - додали у поліції.
Нагадаємо, що внаслідок ранкових масованих ударів по Україні є постраждалі. Попередньо відомо про 13 осіб, які отримали поранення.
Сьогодні Україна сьогодні зазнала масованої ракетної атаки з боку Росії. Окупанти пошкодили 18 об’єктів у 10 областях, більшість з них енергетичні.
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