Полиция показала первые минуты после удара РФ по Киеву (видео)

Российские войска в ночь на 28 августа нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. Полиция показала первые минуты после обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Также следили за тем, чтобы специальная техника беспрепятственно добралась до локаций.

По его словам, патрульные одними из первых прибыли на место удара, чтобы спасти раненых. Оказывали домедицинскую помощь, эвакуировали травмированных в ближайшие больницы и кареты скорой, разбирали завалы и помогали людям добраться до безопасных мест.

Массированная атака на Киев

Напомним, в ночь на 28 августа российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе и "Кинжалами".

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.

В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.

В частности, в результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что повлекло масштабные разрушения. Сейчас известно о 19 пострадавших.

Кроме того, под ударом страны-террориста оказались дипломатические учреждения. В частности, повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.

Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.