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РФ обстреляла центр Херсона: есть погибшие и раненые

Херсон, Понедельник 30 октября 2023 06:44
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РФ обстреляла центр Херсона: есть погибшие и раненые Фото: Россия атаковала Херсон, погибли и ранены (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия сегодня ночью, 30 октября, обстреляла Херсон. В результате атаки один человек погиб, еще трое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Херсонской МВА Романа Мрочко в Telegram.

Начальник Херсонской МВА отметил, что армия РФ атаковала Центральный район города около полуночи с временно оккупированного левого берега. Были повреждены, в частности многоэтажки.

"Одна из квартир в результате попадания загорелась. Там погибла женщина 85 лет. Другая пострадавшая с ожогами и отравлением продуктами горения доставлена в больницу", - заявил Мрочко.

Еще двое раненых - мужчина 68 лет и женщина 36 лет - госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских окупантов почти год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область из тяжелого вооружения, сбрасывают на мирное население управляемые авиабомбы.

29 октябрякафиры массированно крыли огнем Херсон. Во вражеский удар попал мужчина. Также была повреждена энергосеть.

Также 28 октября террористы обстреляли Ивановку Херсонской области. В результате ударов два человека получили ранения.

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