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В Киеве дрон влетел в 9-этажку сразу после тревоги, это уже третий раз за день

16:37 09.09.2026 Ср
2 мин
Экстренные службы города уже направляются на место удара
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве дрон влетел в 9-этажку сразу после тревоги, это уже третий раз за день Иллюстративное фото: после удара дрона в Киеве возник пожар (ГСЧС)
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Российский беспилотник в среду, 9 сентября, попал в многоэтажку в Днепровском районе Киева. В результате удара возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.

"В Днепровском районе, вследствие попадания БпЛА, возник пожар в 9-этажном жилом доме. Предварительно есть разрушения", - рассказал он.

Кличко добавил, что экстренные службы столицы уже направляются на место "прилета".

Обновлено в 17:00

КГВА сообщила, что в результате вражеской атаки погибла женщина. Также известно об одном пострадавшем.

Обновлено в 17:55

Количество пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Днепровском районе увеличилось до трех.

Среди них два ребенка: 15-летний парень и 16-летняя девушка. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Напомним, сегодня в результате атаки российских дронов в Киеве вспыхнули пожары в нескольких районах города. По предварительным данным, в Днепровском районе один из дронов попал в складское помещение. Также сообщалось о пострадавших.

Кроме того, утром российский "Шахед" попал в 22-этажный жилой дом в Дарницком районе. На уровне 12 этажа возник пожар, а также произошло разрушение стен.

По информации Национальной полиции, в результате атаки пострадали шесть человек, среди них - беременная женщина.

РБК-Украина писало, что ночью и утром 9 сентября оккупанты атаковали сразу шесть районов Киевщины - в Белой Церкви из-за удара беспилотника возник пожар на пищевом предприятии.

Спасатели ГСЧС в течение ночи тушили огонь, ликвидацию последствий осложняли повторные воздушные тревоги.

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