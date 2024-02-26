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Научился вести разговоры на персональные темы. Microsoft обновил искусственный интеллект Copilot

Понедельник 26 февраля 2024 04:59
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Научился вести разговоры на персональные темы. Microsoft обновил искусственный интеллект Copilot Фото: Microsoft обновил искусственный интеллект Copilot (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Microsoft обновил свой искусственный интеллект Copilot. Теперь он может общаться с пользователем на персональные темы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Microsoft.

Microsoft объявила об внедрении функции Copilot GPT. Она позволяет настроить поведение Microsoft Copilot по теме, которая представляет для вас особый интерес.

"Несколько Copilot GPT смогут поддерживать разговор на такие темы, как фитнес, путешествия, приготовление пищи и многое другое", - заявили в компании.

Как сообщили в компании, пользователи расширенной версии Copilot Pro также смогут создавать свои собственные алгоритмы с помощью Copilot GPT Builder.

Также в компании рассказали о запуске мобильного приложения. В нем будут такие же возможности, как и в компьютерной версии.

"Мобильное приложение Copilot включает в себя те же возможности Copilot на вашем ПК, включая доступ к GPT-4, Dall-E 3 для создания изображений и возможность использовать изображения с вашего телефона при общении с Copilot", - сказали в Microsoft.

Также ИИ появится в мобильном приложении Microsoft 365 для Android и IOS.

Ранее мы сообщали, что ИИ от Google Gemini приостановил генерацию изображений.

К слову, компания OpenAI разрешила использовать ChatGPT в военных целях

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