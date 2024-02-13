Google, Meta, TikTok и не только хотят маркировать дипфейки во время выборов, - WP

Компании Google, Microsoft, OpenAI, Meta, TikTok и Adobe договорились в сезон выборов маркировать контент, который создан при помощи искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По информации издания, вышеупомянутые компании хотят подписать соглашение, согласно которому они должны разработать технологии для выявления, маркировки и контроля изображений, видео- и аудиозаписей, созданных искусственным интеллектом, при помощи которых избирателей могут обмануть.

В то же время соглашение не запрещает создание обманчивого политического контента, который создан при помощи ИИ.

По информации WP, в документе компании признают, что подобный контент может создавать риски для честных выборов и соглашаются в необходимости создания механизмов для того, чтобы не допустить такого влияния.

Дипфейки

Стоит заметить, что дипфейки - это изображения, которые созданы искусственым интеллектом. При помощи этой технологии создают видео, картинки, аудиозаписи и не только. Их могут использовать для распространения фейков от лица политиков, как это уже неоднократно происходило.

Напомним, еще в 2022 году мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что мэры Берлина и Мадрида провели переговоры с мошенниками, которые использовали его внешность.

Тогда они использовали технологию DeepFake.

Более детально о дипфейках можете узнать в материале РБК-Украина.