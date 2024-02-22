Google приостанавливает работу генератора изображений Gemini

Google приостанавливает функционирование генератора изображений в чат-боте искусственного интеллекта Gemini. Это произошло после того, как он начал создавать неточные исторические фотографии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

"Мы уже работаем над решением проблемы с функцией создания изображений. И пока это делаем, мы собираемся приостановить генерацию фотографий", - отметили в Google.

На днях пользователи начали жаловаться на неточные фотографии, в частности исторических фигур. Уже в четверг генератор отказался создавать изображения, сообщает CNBC.

Инструмент для создания изображений Gemini корпорация Google запустила еще в начале февраля, чтобы догнать OpenAI, который поддерживает Microsoft.

Напомним, определено несколько нейросетей, способных оживлять обычные фотографии. С помощью них можно создать аватар в различных стилях или добавлять в свой контент изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.

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