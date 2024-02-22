ua en ru
Чт, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Google приостанавливает работу генератора изображений Gemini

Четверг 22 февраля 2024 22:26
UA EN RU
Google приостанавливает работу генератора изображений Gemini Фото: Google приостанавливает работу генератора изображений Gemini (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Google приостанавливает функционирование генератора изображений в чат-боте искусственного интеллекта Gemini. Это произошло после того, как он начал создавать неточные исторические фотографии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Инструмент для создания изображений Gemini корпорация Google запустила еще в начале февраля, чтобы догнать OpenAI, который поддерживает Microsoft.

На днях пользователи начали жаловаться на неточные фотографии, в частности исторических фигур. Уже в четверг генератор отказался создавать изображения, сообщает CNBC.

"Мы уже работаем над решением проблемы с функцией создания изображений. И пока это делаем, мы собираемся приостановить генерацию фотографий", - отметили в Google.

Также корпорация анонсировала выход улучшенной версии искусственного интеллекта.

Напомним, определено несколько нейросетей, способных оживлять обычные фотографии. С помощью них можно создать аватар в различных стилях или добавлять в свой контент изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Искусственный интеллект
NEWS
Зеленский встретился с иностранными послами и назвал три задачи на 2024 год
Зеленский встретился с иностранными послами и назвал три задачи на 2024 год
DAILY
Курс на 39. Куда и почему движется доллар в Украине
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 39. Куда и почему движется доллар в Украине