RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Полиция не подтверждает, что вышла на след убийцы Парубия

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители отрицают, что вышли на след стрелка, который убил бывшего главу Верховной Рады Андрея Парубия во Львове 30 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ГУНП во Львовской области Александра Шляховского на брифинге.

"В настоящее время это вся информация, которой бы я хотел с вами поделиться. Мы проинформируем общество в дальнейшем теми наработками, которые мы получим", - заявил Шляховский.

Он добавил, что сейчас изучается, были ли какие-то угрозы в адрес Парубия.

Пока правоохранители не раскрывают никаких деталей относительно подозреваемого. По словам полиции, личность убийцы не была установлена. Следствие считает, что преступление было тщательно спланировано.

Ранее источники РБК-Украина сообщили, что полиция вышла на след убийцы Парубия.

 

Убийство Парубия

Напомним, сегодня, 30 августа, во Львове был убит бывший глава парламента Андрей Парубий. Он погиб в результате нападения - неизвестный совершил около восьми выстрелов.

Расследование ведут полиция, СБУ и прокуратура. Как отметили правоохранители, следствие рассматривает много версий. Среди версий не исключают "российский след".

Больше об убийстве Андрея Парубия - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ПарубийЛьвовПолицейские