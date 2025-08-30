Полиция не подтверждает, что вышла на след убийцы Парубия

Правоохранители отрицают, что вышли на след стрелка, который убил бывшего главу Верховной Рады Андрея Парубия во Львове 30 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ГУНП во Львовской области Александра Шляховского на брифинге.
"В настоящее время это вся информация, которой бы я хотел с вами поделиться. Мы проинформируем общество в дальнейшем теми наработками, которые мы получим", - заявил Шляховский.
Он добавил, что сейчас изучается, были ли какие-то угрозы в адрес Парубия.
Пока правоохранители не раскрывают никаких деталей относительно подозреваемого. По словам полиции, личность убийцы не была установлена. Следствие считает, что преступление было тщательно спланировано.
Ранее источники РБК-Украина сообщили, что полиция вышла на след убийцы Парубия.
Напомним, сегодня, 30 августа, во Львове был убит бывший глава парламента Андрей Парубий. Он погиб в результате нападения - неизвестный совершил около восьми выстрелов.
Расследование ведут полиция, СБУ и прокуратура. Как отметили правоохранители, следствие рассматривает много версий. Среди версий не исключают "российский след".
Больше об убийстве Андрея Парубия - в материале РБК-Украина.