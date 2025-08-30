Полиция не подтверждает, что вышла на след убийцы Парубия

"В настоящее время это вся информация, которой бы я хотел с вами поделиться. Мы проинформируем общество в дальнейшем теми наработками, которые мы получим", - заявил Шляховский.

Он добавил, что сейчас изучается, были ли какие-то угрозы в адрес Парубия.

Пока правоохранители не раскрывают никаких деталей относительно подозреваемого. По словам полиции, личность убийцы не была установлена. Следствие считает, что преступление было тщательно спланировано.

Ранее источники РБК-Украина сообщили, что полиция вышла на след убийцы Парубия.