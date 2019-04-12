Нацполиция посилила охорону Зеленського перед другим туром

Фото: Арсен Аваков (УНІАН)

Державна охорона була надана Зеленському з першого туру виборів

Національна поліція посилила охорону кандидата Володимира Зеленського перед другим туром виборів президента України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає РБК-Україна з посиланням на УНИАН.

Аваков зазначив, що Зеленського охороняли ще з першого туру, а після його виходу в другий тур була посилена.

"Зеленський отримав державну, безумовно, функцію. Він отримав охорону Національної поліції. І ця охорона у нього діяла ще з першого туру, просто коли Зеленський вийшов у другий тур, ми, безумовно, посилили цю охорону", - заявив Аваков.

Раніше штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського звернувся до Міністерства внутрішніх справ з проханням забезпечити кандидата державною охороною.

Нагадаємо, 11 квітня за фактом розповсюдження відеоролика за участю кандидата в президенти Володимира Зеленського відкрито кримінальне провадження.

За результатами моніторингу соціальних мереж, Нацполіцією були виявлені факти розповсюдження відеоролика, в якому кандидата на пост президента України Володимира Зеленського нібито збиває вантажівка.

