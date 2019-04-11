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Аваков заявив про підкуп виборців перед другим туром

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 14:35
Аваков заявив про підкуп виборців перед другим туром
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Зокрема, МВС продовжує фіксувати роздачу грошей

Правоохоронці перед другим туром виборів в Україні продовжують фіксувати підкуп виборців. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, йдеться у Facebook МВС.

Аваков заявив, ще не буде називати кандидата, який здійснює підкуп виборців, адже це стане зрозуміло з подальших інформаційних повідомлень. 

"Продовжуємо фіксувати роздачу грошей, "сітки". Ми їх припиняємо, думаю, що успішно. Наприклад, вчора це було в Чернігівській області. На Київщині тривають, в Василькові, слідчі дії. Я думаю, що там до другого туру справа дійде до оголошення підозри винним", - сказав Аваков. 

Аваков заявив про підкуп виборців перед другим туром

Раніше РБК-Україна писало, що поліція відкрила 71 кримінальне провадження щодо порушень під час першого туру виборів. У період з 31 березня по 2 квітня до поліції надійшло 2690 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу.

РБК-Україна писало, що в розслідуванні Bihus.Info йшлося про те, що оточення чинного президента Петра Порошенка пов'язане з громадськими організаціями, які під виглядом опитувань зібрали персональні дані виборців для формування так званих "сіток". 

Нагадаємо, перед першим туром виборів генпрокурор Юрій Луценко показав  докази скупки голосів за Юлію Тимошенко. Зокрема, в Одеській області вилучили гроші, нібито призначені для скупки голосів на користь Тимошенко.

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