Полиция переходит на усиленный режим на Пасху: где ждать проверки и патрули

В период Пасхальных праздников Национальная полиция работает в усиленном режиме. Ее экипажи приближены к местам скопления людей, также могут осуществляться выборочные проверки.
Об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис.
"Наша ключевая задача - обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего вблизи храмов, на улицах и автодорогах", - подчеркнула она.
Гирдвилис добавила, что экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений. При необходимости могут проводиться превентивные меры, в частности выборочные поверхностные проверки, исключительно с целью недопущения провокаций и обеспечения безопасности людей.
"В то же время мы подчеркиваем: в условиях военного положения угроза остается реальной, независимо от праздников или дат. Поэтому призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать установленные ограничения и способствовать полицейским в выполнении их обязанностей", - отметила пресс-секретарь Нацполиции.
Гирдвилис также призвала всех украинцев быть внимательными и в случае обнаружения подозрительных предметов - брошенных сумок, рюкзаков, чемоданов и т.д., сообщать о таких находках на 102.
Напомним, 30 марта украинский президент Владимир Зеленский ответил на вопрос, предложит ли Украина стране-агрессору пасхальное перемирие и какие международные гарантии понадобятся для того, чтобы РФ "не использовала паузу для укрепления своих военных позиций".
Позже пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "четкой инициативы относительно пасхального перемирия" от украинского президента не прозвучало.
Отметим, Институт изучения войны при этом отметил, что Украина продолжает предлагать уступки и демонстрировать готовность к переговорам с РФ. Зато Кремль демонстрирует свою не заинтересованность в прекращении огня или переговорах о прекращении войны.
После этого, 1 апреля, страна-агрессор нанесла массированный удар по Украине более чем 700 "Шахедами", и Зеленский отметил, что именно это является "ответом" РФ на предложение о пасхальном перемирии.
Вчера, 6 апреля, Зеленский сообщил, что Киев передал Москве через американскую сторону предложение по энергетическому перемирию.