RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Полиция переходит на усиленный режим на Пасху: где ждать проверки и патрули

13:11 07.04.2026 Вт
2 мин
Какая ключевая задача Нацполиции на праздники?
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Фото: полиция будет дежурить на Пасху возле мест скопления людей (facebook.com kharkivpolice)

В период Пасхальных праздников Национальная полиция работает в усиленном режиме. Ее экипажи приближены к местам скопления людей, также могут осуществляться выборочные проверки.

Об этом РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис.

"Наша ключевая задача - обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего вблизи храмов, на улицах и автодорогах", - подчеркнула она.

Гирдвилис добавила, что экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений. При необходимости могут проводиться превентивные меры, в частности выборочные поверхностные проверки, исключительно с целью недопущения провокаций и обеспечения безопасности людей.

"В то же время мы подчеркиваем: в условиях военного положения угроза остается реальной, независимо от праздников или дат. Поэтому призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать установленные ограничения и способствовать полицейским в выполнении их обязанностей", - отметила пресс-секретарь Нацполиции.

Гирдвилис также призвала всех украинцев быть внимательными и в случае обнаружения подозрительных предметов - брошенных сумок, рюкзаков, чемоданов и т.д., сообщать о таких находках на 102.

Пасхальное перемирие

Напомним, 30 марта украинский президент Владимир Зеленский ответил на вопрос, предложит ли Украина стране-агрессору пасхальное перемирие и какие международные гарантии понадобятся для того, чтобы РФ "не использовала паузу для укрепления своих военных позиций".

Позже пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "четкой инициативы относительно пасхального перемирия" от украинского президента не прозвучало.

Отметим, Институт изучения войны при этом отметил, что Украина продолжает предлагать уступки и демонстрировать готовность к переговорам с РФ. Зато Кремль демонстрирует свою не заинтересованность в прекращении огня или переговорах о прекращении войны.

После этого, 1 апреля, страна-агрессор нанесла массированный удар по Украине более чем 700 "Шахедами", и Зеленский отметил, что именно это является "ответом" РФ на предложение о пасхальном перемирии.

Вчера, 6 апреля, Зеленский сообщил, что Киев передал Москве через американскую сторону предложение по энергетическому перемирию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
