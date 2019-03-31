В Києві біля ЦВК зібрались близько півсотні невідомих

Фото: місце події (РБК-Україна)

На питання, з якою метою вони зібрались, відповідають, що вийшли на прогулянку

Неподалік від будівлі Центральної виборчої комісії у Києві сьогодні, 31 березня, в день виборів президента України, зібрались близько 50 невідомих людей. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На питання про те, з якою метою вони зібрались у вказаному місці, відповідають, що вийшли на прогулянку.

Фото: місце події (РБК-Україна)

Раніше РБК-Україна писало, що в Чернігові в поліцію подзвонив невідомий чоловік, який повідомив про те, що в разі неприпинення підкупу виборців в 13:00 він підірве штаби одного з кандидатів.

Також під Черніговом на виборчій дільниці кинули запальну суміш. Інцидент стався в Борзні на вулиці Пантелеймона Куліша, 105. Зокрема, чоловік кинув запалювальну суміш з наступним горінням, однак через хвилину займання ліквідували, в результаті події ніхто не постраждав.