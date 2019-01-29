За фактом вибуху на коксохіму відкрито кримінальне провадження

Зараз на місці вибуху працює поліція

По факту взрыва на Днепровском коксохимическом заводе в Каменском (Днепропетровская область) полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что сейчас на месте происшествия работает полиция.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью)", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на Днепровском коксохимическом заводе в Каменском произошел взрыв, в результате которого пострадали пятеро человек. Их госпитализировали. В 04:07 подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям потушили пожар на площади 200 квадратных метров.

РБК-Украина писало, что ранее во Львовской области в селе Ставчаны произошла пожар на заводе "Майола". Информации о пострадавших не было.

Также в Калуше Ивано-Франковской области произошел пожар на заводе "Карпатнефтехим". Инженеры завода запретили тушить огонь, поэтому спасательные подразделения пытались охладить соседние с местом пожара здания. Охрану порядка обеспечивали 50 полицейских.