Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики за добу п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі минула доба, 28 січня, обійшлася без втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню в районі Широкиного, Мар'їнки, Кримського, Травневого і Новотошківського.

"Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав", - йдеться в повідомленні.

З ранку обстрілів не зафіксовано. За даними української розвідки, вчора супротивник зазнав втрат убитими і пораненими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович закликав розглянути можливість відправки до України миротворчої місії ООН.

Раніше глава українського МЗС Павло Клімкін зазначив, що підніме питання надання допомоги Донбасу на засіданні ради міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.

"Це буде як раз і бачення, що ми можемо зробити в сенсі покарання РФ, політичного тиску, можливих санкцій, але в тому числі і в першу чергу про допомогу українському Донбасу. Будемо говорити про інфраструктурні проекти і про те, як підтримати людський капітал", - додав він.