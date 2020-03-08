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У Борисполі зіткнулися вантажівка та автомобіль, є жертви

Новини » Надзвичайні події     08.03.2020 - 12:18
У Борисполі зіткнулися вантажівка та автомобіль, є жертви
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Внаслідок аварії загинули 3 людини

У Борисполі вчора, 7 березня, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та вантажівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, на вулиці Привокзальна поблизу автозаправної станції зіткнулися вантажівка Renault Magnum та легковий автомобіль Peugeot 307. В результаті аварії загинули 3 людини - одна жінка та двоє чоловіків.

"На місці події рятувальниками було проведено деблокування 3-х загиблих. Причина ДТП встановлюється", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області водій автомобіля Mercedes, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та протаранив електроопору. В результаті аварії постраждав водій та пасажирка легкового автомобіля.

Також РБК-Україна писало, що ввечері 6 березня у Києві на мосту Патона сталася аварія за участі таксі Volkswagen Jetta та автомобіля Dodge Ram One. У результаті аварії водій Volkswagen отримав незначні травми голови, а у водія іншого автомобіля підвищився тиск.

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