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У Борисполі під час погоні за порушником постраждали 3 поліцейських

Новини » Надзвичайні події     05.03.2020 - 16:55
У Борисполі під час погоні за порушником постраждали 3 поліцейських
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водій авто наїхав на правоохоронця і втік з місця ДТП

У місті Борисполі патрульні поліцейські та спеціальний підрозділ КОРД затримали водія, який наїхав на правоохоронця і втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Київської області.

Як зазначається, патрульним передали повідомлення, що в напрямку з Києва рухається автомобіль, який відповідає орієнтуванню. Екіпаж подав сигнал про зупинку, але автомобіліст тільки прискорився.

"На неодноразові озвучування вимог зупинитися водій не реагував і грубо порушував правила дорожнього руху, створюючи аварійні ситуації", - йдеться у повідомленні.

Поліція обмежила рух за допомогою блокування вулиці, після чого водій зупинився.

"Порушник нікого до себе не підпускав, погрожував застрелитися з предмета, схожого на пістолет. Потім його затримали співробітники КОРД", - йдеться у повідомленні.

Трьох поліцейських, які під час переслідування дістали травми, госпіталізували. Крім того, два службових автомобілі пошкоджені.

Нагадаємо, 25 лютого у Маріуполі сталося ДТП за участю співробітників патрульної поліції Києва і ще одним автомобілем, в результаті чого одна людина постраждала. ДБР розпочало досудове розслідування за фактом події.

Крім того, у Києві маршрутка на повному ходу в'їхала в задню частину вантажівки. В результаті 11 осіб були госпіталізовані.

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