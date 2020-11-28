Поліція відкрила справу за фактом пожежі на ринку "Барабашово" в Харкові

Харківські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом масштабної пожежі на території торгового центру "Барабашово". Площа займання склала близько 3000 квадратних метрів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Поліція порушила кримінальне виробництво за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

В результаті події постраждалих і жертв немає.

Нагадаємо, в ніч на 28 листопада у Харкові стався на території ТЦ "Барабашово". Вогонь встиг охопити близько 20 павільйонів. Пожежу локалізували о 04:17.

Раніше повідомлялося, що у вересні в Харкові на території авторинку "Барабашово" на проспекті Ювілейний стався вибух, в результаті чого пошкоджено трактор для вивезення сміття.

у травні В Харкові через потужну зливу затопило частину ринку "Барабашово".

Крім того, в лютому на території "Барабашово" відбулися зіткнення між приватними підприємцями та охоронцями торгового центру.