ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поліція відкрила справу за фактом пожежі на ринку "Барабашово" в Харкові

Автор: РБК-Україна

Харківські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом масштабної пожежі на території торгового центру "Барабашово". Площа займання склала близько 3000 квадратних метрів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Поліція порушила кримінальне виробництво за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Популярні новини

В результаті події постраждалих і жертв немає.

Нагадаємо, в ніч на 28 листопада у Харкові стався на території ТЦ "Барабашово". Вогонь встиг охопити близько 20 павільйонів. Пожежу локалізували о 04:17.

Раніше повідомлялося, що у вересні в Харкові на території авторинку "Барабашово" на проспекті Ювілейний стався вибух, в результаті чого пошкоджено трактор для вивезення сміття.

у травні В Харкові через потужну зливу затопило частину ринку "Барабашово".

Крім того, в лютому на території "Барабашово" відбулися зіткнення між приватними підприємцями та охоронцями торгового центру.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ХарківБарабашовопожежа