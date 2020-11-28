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Велика пожежа знищила частину харківського ринку "Барбашово"

Харків, Субота 28 листопада 2020 10:27
Велика пожежа знищила частину харківського ринку "Барбашово"
Автор: Олександр Білоус

Вогонь встиг знищити 25 павільйонів

Велика пожежа сталася на території ТЦ "Барабашово" у Харкові у ніч на суботу, 28 листопада. У гасінні пожежі беруть участь 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також 6 автомобілів спеціального призначення.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними прес-служби, повідомлення про пожежу надійшло о 02:39. Горіли торговельні павільйони на майданчику з боку вул. Проспектної. Загоряння виявила охорона об’єкту. На той момент вогонь встиг охопити близько 20 павільйонів. Вночі вони були зачинені, людей там не було.

Всього у гасінні пожежі задіяні близько 100 чоловік особового складу. Рятувальники розгорнули рукавні лінії та подали в осередок пожежі 12 пожежних стволів. Також був організований захист сусідніх павільйонів. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання.

Завдяки діям вогнеборців вдалось мінімізувати збитки від пожежі. Від вогню врятовано близько 85 павільйонів, що знаходились на майданчику. Проте вогонь встиг знищити 25, повідомили у ДСНС.

Локалізація пожежі відбулась о 04:17. Наразі на місці події продовжують працювати сили ДСНС. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні у Харкові на території авторинку "Барабашово" на проспекті Ювілейний стався вибух, в результаті чого пошкоджений трактор для вивезення сміття.

У травні у Харкові через потужну зливу затопило частину ринку "Барабашово".

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