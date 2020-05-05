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У Харкові через потужну зливу затопило ринок

Новини » Надзвичайні події     05.05.2020 - 19:14
У Харкові через потужну зливу затопило ринок
Фото: ТЦ "Барабашово" (фото: wikipedia org UeArtemis)

Наразі загрози для торгових об'єктів немає

У вівторок, 5 травня, у Харкові через потужну зливу затопило частину ринку "Барабашово" . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

У прес-службі "Барабашово" інформують , що в одній з низин торговий центр сусідить з приватним сектором, який і відводить воду на територію ринку.

"Зливова каналізація працює справно і станом на 14:30 вода пішла, перешкод для руху транспорту немає. Загрози для торгових об'єктів теж немає", - повідомили в прес-службі ринку.

За словами оцевідцев, у Харкові через сильну зливу автомобілі "пливли" по заповненим водою дорогах. У деяких машин рівень води досягав номерних знаків.

У Харкові через потужну зливу затопило ринок

Фото: ринок "Барабашово" (телеграм-канал" Харків 1654")

Нагадаємо, у понеділок, 4 травня, в Києві затопило кілька вулиць через сильні зливи. Так, затоплення спостерігалося на вул. Чернігівській, вул. Кудряшова та вул. Богданівській. В результаті сильної зливи з грозою на багатьох вулицях столиці утворилися потоки води.

Як повідомляло РБК-Україна, погода в Україні цього тижня буде переважно бездощовою, в деяких регіонах очікуються грози та град, а також сильний вітер. У столиці сьогодні очікується хмарна погода з дощами і грозами в денний і нічний час доби. При цьому у Києві та області очікується від +18 до +22 тепла, а вночі від +9 до +13 градусів.

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