ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Полиция открыла дело по факту пожара на рынке "Барабашово" в Харькове

Автор: РБК-Украина

Харьковские правоохранители открыли уголовное производство по факту масштабного пожара на территории торгового центра "Барабашово". Площадь возгорания составила около 3000 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Полиция возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Самые читаемые новости

В результате происшествия пострадавших и жертв нет.

Напомним, в ночь на 28 ноября в Харькове произошел на территории ТЦ "Барабашово". Огонь успел охватить около 20 павильонов. Пожар локализировали в 04:17.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Харькове на территории авторынка "Барабашово" на проспекте Юбилейный произошел взрыв, в результате чего поврежден трактор для вывоза мусора.

В мае в Харькове из-за мощного ливня затопило часть рынка "Барабашово".

Кроме того, в феврале на территории "Барабашово" произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ХарьковБарабашовопожар