Полиция открыла дело по факту пожара на рынке "Барабашово" в Харькове

Харьковские правоохранители открыли уголовное производство по факту масштабного пожара на территории торгового центра "Барабашово". Площадь возгорания составила около 3000 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Полиция возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

В результате происшествия пострадавших и жертв нет.

Напомним, в ночь на 28 ноября в Харькове произошел на территории ТЦ "Барабашово". Огонь успел охватить около 20 павильонов. Пожар локализировали в 04:17.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Харькове на территории авторынка "Барабашово" на проспекте Юбилейный произошел взрыв, в результате чего поврежден трактор для вывоза мусора.

В мае в Харькове из-за мощного ливня затопило часть рынка "Барабашово".

Кроме того, в феврале на территории "Барабашово" произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра.