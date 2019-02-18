Поліція відкрила справу за фактом загибелі дітей у пожежі в Чернігівській області

Попередньо причиною трагедії стало порушення правил використання пічного опалення

Менская полиция открыла уголовное производство по факту гибели трех детей на пожаре в селе Дягова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Черниговской области.

Предварительно причиной трагедии стало нарушение правил использования печного отопления. Самой же матери на момент пожара не было дома.

"Мать растопила печку и пошла по делам. Пока ее дома не было, в доме вспыхнуло пламя", - сообщили в полиции.

В результате пожара погибли три ребенка (2015, 2016 и 2017 годов рождения). Дом горел в течение двух часов, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

До этого в Киеве произошел пожар в здании Национального авиационного университета. Возгорание возникло на цокольном этаже четырехэтажного корпуса. По данным спасателей, горело подсобное помещение с оргтехникой. Пострадавших в результате инцидента нет, эвакуировали пять человек, которые находились на цокольном этаже. Пожар потушили в течение нескольких минут.

До этого в Днепропетровской области в частном жилом доме города Покров произошел пожар, что привел к гибели 3 людей.