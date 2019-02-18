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У Чернігівській області під час пожежі загинули три дитини

Новини » Надзвичайні події    18.02.2019 - 08:23
У Чернігівській області під час пожежі загинули три дитини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У селі Дягова Менського району згорів будинок

В Чернігівській області при пожежі в приватному будинку загинули троє малолітніх дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що інцидент стався вчора ввечері у селі Дягова Менського району. В результаті пожежі загинули три дитини (2015, 2016 та 2017 років народження). Будинок горів протягом двох годин, площа пожежі склала 50 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше у Слов'янську Донецької області в результаті вибуху в п'ятиповерхівці постраждав літній чоловік. Рятувальники з'ясували, що в квартирі стався вибух побутового газу. За попередньою інформацією, витік стався внаслідок розгерметизації газових комунікацій.

Минулої п'ятниці в Києві сталася пожежа в будівлі Національного авіаційного університету. Займання виникло на цокольному поверсі чотириповерхового корпусу. За даними рятувальників, горіло підсобне приміщення з оргтехнікою. Постраждалих в результаті інциденту немає, евакуювали п'ятьох осіб, які перебували на цокольному поверсі. Пожежу загасили протягом декількох хвилин.

 

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