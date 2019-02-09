В Дніпропетровській обл. в пожежі загинуло 3 людини

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці встановлюють причини пожежі

В Дніпропетровській області у приватному житловому будинку міста Покров сталася пожежа, що привела до гибелі 3 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 8 лютого о 18:39, після чого за вказаною адресою було відправлено чергові відділення пожежно-рятувальної частини. Пожежники встановили, що займання почалось всередині будинку. Загалом у вогні було знищено майно та пошкоджено конструкцію будинку на площі у 25 квадратних метрів. Пожежа була ліквідована о 19:30.

"Під час гасіння займання, співробітниками ДСНС всередині будинку виявлено тіла трьох загиблих: чоловіка 1971 року народження, чоловіка 1965 року народження та жінки 1968 року народження", - розповіли в ДСНС.

Наразі правоохоронні органи встановлюють причини пожежі. До ліквідації було залучено 6 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, у Вінницькій області в результаті пожежі загинули двоє дітей. Начальник Тиврівського відділення поліції Анатолій Присяжнюк розповів, що попередньо встановлено, що 20-річна мати залишила дітей сплячими в приватному будинку з увімкненим обігрівачем, а сама пішла до магазину.